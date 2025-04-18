「イキすぎた光と狂気の脳汁チャージスポット」と銘打ち、4種類の刺激的な“脳汁ドリンク”が楽しめるイベント「脳汁スタンド」が5月3日から東京・下北沢で開催。巨大な脳みそが接続された給油機型のドリンクスタンドで、「軟式globe」のパークマンサーら4人のクリエイターがプロデュースする独特な味わいのドリンクを体験できます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】このイベントは、昨年秋に大田区の銭湯で