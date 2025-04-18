17日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−DeNA』で解説を務めた宮本和知氏が、一軍登録抹消された巨人のエース・戸郷翔征について言及した。戸郷は22年から3年連続二桁勝利を挙げ、22年と24年に最多奪三振のタイトルを獲得するなど巨人のエースだ。2年連続で開幕投手を務めたが、開幕から3試合・11回1/3を投げ、0勝2敗、防御率11.12。11日の広島戦では4回途中、10失点でノックアウトされ、翌日に一軍登録抹