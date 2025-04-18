【モデルプレス＝2025/04/18】Hey! Say! JUMPの山田涼介が、4⽉22⽇発売の雑誌『VOCE』（講談社）6月号SPECIAL版のカバーを飾る。【写真】JUMP山田、橋本環奈をお姫様抱っこ “ドレス脱がし”シーンが悶絶級◆山田涼介＆小田切ヒロが初セッションソロとして2度目となる表紙は、人気ヘア＆メイクアップアーティスト・小田切ヒロとの初セッションによるスペシャルメイク企画。その唯一無二の透明感、存在感をより際立た