キーホルダーやチャームをジャラッと付けるのがトレンドの今、スマホを可愛く盛れるストラップにも注目が集まっています。今回は【セリア】から、おすすめのストラップをご紹介。バッグの中でスマホが迷子になりがちな人にもぴったりな「優秀ストラップ」は、お出かけに欠かせないアイテムになるかも。 可愛く盛れて迷子防止に！ 【セリア】「スマートフォン ハンドストラップビーズ」\110