◆ リーグ最多に並ぶ2試合ぶり一発ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（30）が現地時間16日のロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。第1打席でナショナル・リーグ最多に並ぶ6号本塁打を放った。1点先制を許して迎えた初回の第1打席、今季初の先頭打者本塁打が飛び出した。ロッキーズ先発の右腕マルケスに対し、カウント1-2から甘く浮いたナックルカーブを振り抜くと、右翼スタンド上段への6号同点ソロ。打球速度111