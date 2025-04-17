岐阜県競馬組合は４月１７日、長江慶悟騎手（２５）＝笠松競馬＝から地方競馬全国協会に対し騎手免許取消申請があり、４月１６日付で騎手免許が取り消しとなったことを発表した。２０年１０月に笠松競馬からデビューし、地方通算１０１勝。昨年１２月にはＪＲＡと地方競馬の若手騎手が腕を競い合う、ヤングジョッキーズシリーズ（ＹＪＳ）のファイナルラウンドに出場した。なお、同騎手は昨年７月から１２月の期間において、