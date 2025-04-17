プレジデントオンラインは、全上場企業の「平均年収ランキング（2024年度版）」を作成した。調査対象会社3744社のうち、「食料品」に分類される企業は123社だった。1位はアサヒグループの1232.6万円だった。平均年収ランキング「食料品業界」編をお届けする――。（第7回）■1位はアサヒグループの1232.6万円プレジデントオンラインは、東証33業種の「食料品」に分類される企業123社の「社員平均年収ランキング（2024年版）」を作