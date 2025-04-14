¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ÄêÈÖ´ë²è¡Ö1¿Í»¿ÈÝ¡×Æâ¤Ç¡¢½÷Í¥¹­ËöÎÃ»ÒÍÆµ¿¼Ô¡Ê44¡Ë¤¬½÷À­´Ç¸î»Õ¤Ø¤Î½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¢Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£Æ±´ë²è¤Ï¡ÖºÇ¶á¤ÎSNS¥Ë¥å¡¼¥¹»Â¤Ã¤¿¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢ÁÆÉÊ¼«¿È¤Î°Õ¸«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¥³¥ó¥È¡×¤À¤ÈÁ°ÃÖ¤­¤·¤¿¾å¤ÇºÇ¿·¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ÁÆÉÊ¤Ï¹­ËöÍÆµ¿¼Ô¤ò¤á¤°¤ë°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤