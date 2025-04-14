Á´Å¹¼Â¿©Ä´ºº¡ª¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤ªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Î¼÷»ÊÅ¹¡Ø¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¹©Ë¼È¬ÀéÂå¶äºÂ¡Ù¤Ç¤¹¡£Ê¼¸Ë¸©Â¿²ÄÄ®¤ÎÌ¾Êª´¬¤­¤º¤·¤ò¶äºÂ¤Ç¡ªÊ¼¸Ë¸©Â¿²ÄÄ®¤ÎÌ¾Êª´¬¤­¤º¤·¤¬2023Ç¯1·î¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Ë½é¿Ê½Ð¡£¤ªÅ¹¤¬¤¹¤¹¤á¤ë¿©¤ÙÊý¤Ç¶Ì»Ò¾Æ¤­¤ÎÊý¤«¤é¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¯¤È¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¶Ì»Ò¾Æ¤­¤ÈÆù¸ü¤·¤¤¤¿¤±¤Î´Å¤ß¤È»Ý¤ß¤¬¥¬¥Ä¥ó¤È¤¯¤ë¡£Å·Á¥´¬¤­¤º¤·1ËÜ8ÀÚ¤ì1300±ß¡Ê¥Ï¡¼¥Õ780±ß¡Ë¡Ø¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼