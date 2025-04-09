NECは、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)、JR東日本メカトロニクス株式会社と、ウォークスルー改札の実現に向けた取り組みを実施すると発表した。2025年秋頃から2026年春頃にかけて、新幹線の改札口で「顔認証」改札機の実証実験を実施する。この実証は、新潟駅および長岡駅の新幹線改札に顔認証改札機を設置し、新潟駅から長岡駅間の新幹線定期券を保有している利用客を対象にモニター参加者を募集して行う。顔認証の装置は、既