精神的な安定を保つ4つの反応 「ストレスが溜まったときの人間の反応」をまとめたものが、「防衛機制」というモデルです。「防衛機制」とは、不安やストレスなどの心理的な負担を軽減し精神的な安定を保つために、無意識的に働く心理メカニズムを説明したものです。 「防衛機制」には、「１分裂、否認、転換、妄想」のような未熟な反応から、「４感謝、ユーモア、昇華」といった成熟した反応までさまざまなものがあり、そ