値上げの春が一段と加速です。4月の食品の値上げは4000品目を超え、2025年最大のラッシュとなります。ビール大手4社は、ビールやチューハイなどそれぞれ200品目以上を値上げします。食用油などの価格も引き上げられ、コメの高騰が続く中、パックご飯も値上げされます。帝国データバンクによりますと、4月に値上げされる食品は4225品目で、1年半ぶりの4000品目超えとなります。紙製品でもティッシュやトイレットペーパーなどが値上