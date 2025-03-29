·ëº§¤¹¤ë°Õ»×¤òÁõ¤Ã¤Æ¡¢ÃËÀ­¤«¤é¸½¶â45Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÃË½÷3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤Ç·§ËÜ¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½»½êÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤ÎÃË¡Ê33¡Ë¤È¡¢·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¿·Ä®¤Ë½»¤à°û¿©Å¹½¾¶È°÷¤Î½÷¡Ê26¡Ë¡¢·§ËÜ»ÔÀ¾¶èÅçºê¤Ë½»¤à·úÃÛ¶È¤ÎÃË¡Ê37¡Ëーー¤Î3¿Í¤Ç¤¹¡£ 3¿Í¤Ï¶¦ËÅ¤·¤Æ2024Ç¯7·î¡¢·§ËÜ¸©ËÌÉô¤Ë½»¤àÃËÀ­²ñ¼Ò°÷¡Ê30Âå¡Ë¤«¤é2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¸½¶â45Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ