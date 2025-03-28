3人制バスケットボールチーム「EXPLORERS KAGOSHIMA」がKYTを訪れ、新シーズン、鹿児島での開幕戦に向けた意気込みを語りました。KYTを訪れたのは3人制プロバスケットボールチーム「EXPLORERS KAGOSHIMA」の山下和紀GMや選手たち3人です。世界大会への出場権をかけた「3×3 UNITED」に参戦しています。レギュラーラウンドではWEST AREAを5チーム中3位に。ワイルドカード決