歌手・和田アキ子が２２日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに１０００回」（土曜・午前１１時）に生出演し、１１日に甲状腺機能低下症のため７６歳で死去した歌手で女優のいしだあゆみさんを追悼した。和田は「ショックだったですね」と明かし、いしださんが歌手時代に楽屋でお世話になった秘話、いしださんからグッチのバッグをプレゼントされたことや、いしださんが大好きで