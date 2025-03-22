イギリスで開催されたバドミントン全英オープンで好成績を残した再春館製薬所の選手たちの社内報告会が21日、行われました。 全英オープンでは、女子ダブルスで志田千陽･松山奈未のシダマツペアが3年ぶりの優勝を果たし、女子シングルスで山口茜選手がベスト4に入りました。報告会で3人は集まった社員たちを前に応援への感謝の気持ちを述べました。 ■志田千陽選手「最強になりたいとか、世界選手権で優勝したい