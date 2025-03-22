無印良品から登場した新作ポーチ、みなさんはもうチェックしましたか？ シンプルでありながらサイズや種類が豊富、そしてなんといっても全3色の絶妙なくすみカラー＆素材感がかわいすぎて、思わず複数買いしてしまいました……。確実に無印ファンを虜にするであろう大注目の新作ポーチを紹介していきます。◆無印良品から待望の新作ポーチが！日常に溶け込む使いやすさが魅力2月中旬に発売されたのが、リンクルナイロンシリ