FA°ÜÀÒ¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¢ÆüËÜ¤ÇÇúÇã¤¤¤·¤¿¤ª²Û»Ò¤¬¡ÄÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢18¡¢19Æü¤ÈÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥«¥Ö¥¹¤È³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤òÀï¤¤2Ï¢¾¡¡£ÊÆ¹ñ¤ØÌá¤Ã¤ÆËÜÅÚ³«ËëÀï¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç²á¤´¤·¤¿1½µ´Ö¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤«¤é¤ß¤ë¤È°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤Ë¡È¥Ï¥Þ¤ë¡ÉÁª¼ê¤âÂ³½Ð¡£º£µ¨¥Ñ¥É¥ì¥¹¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤­¤¿¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¤¬¡Ö20ÂÞÇã¤Ã¤¿¡×¤â¤Î¤È¤Ï¡£19Æü¤Î»î¹çÁ°¡¢µ¤¤µ¤¯¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¹¥¤­¤Ê¿©¤ÙÊª¡×¤òÊ¹¤¯