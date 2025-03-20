今回は、同僚の彼氏をバカにした女性が、見事に返り討ちにあった話を紹介します。留学したいという同僚を、アメリカ人の彼氏に会わせたけど…「あるとき、会社の同僚数名と飲み会をすることになりましたが、同僚のTさんに『彼氏連れてきてよ』と言われたので、アメリカ人の彼氏を連れていくことにしたんです。Tさんはアメリカに留学したいそうで、私の彼氏からいろいろ話を聞きたいとのこと。そこで彼氏は仕事が忙しい中時間を作っ