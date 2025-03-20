横浜高は昨秋の新チーム結成から無傷の公式戦16連勝破格のスケールの2年生右腕が、甲子園デビューを飾った。横浜（神奈川）の織田翔希投手（2年）は19日、第97回選抜高校野球大会第2日の市和歌山戦に先発し、5回2失点（1自責点）。初回先頭の津本峰月外野手（2年）に対する4球目が、自己最速を1キロ更新し152キロをマークした。チームは4-2で勝ち、昨秋の新チーム結成以来、無傷の公式戦16連勝となった。実は、織田は11日の大