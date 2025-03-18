自動車アフターパーツ総合メーカーのデータシステムは、車種別サイドカメラキットにホンダ WR-V用を追加し、2025年3月18日に発売した。 車種別サイドカメラキットは、車両左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利アイテム。車種別に専用設計されたカメラカバーにより、目立たずスマートに取り付けられる。 高感度スーパーCMOSセンサ