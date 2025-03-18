プレジデントオンラインは、全上場企業の「平均年収ランキング（2024年版）」を作成した。調査対象会社3744社のうち、ワースト10社の平均年収は314万2000円で、平均年収が最も低いトスネット（本社：宮城県仙台市）は267万2000円だった。「全国ワースト500社」の詳細をお伝えする――。（第2回）■ワースト10社の平均年収は314.2万円プレジデントオンラインは、全上場企業の「平均年収500ランキング（2024年度版）」を作成した。基