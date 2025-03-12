¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¢³¨ËÜºî²È¡¢¼Â¶È²È¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥­¥ó¥°¥³¥ó¥°¤ÎÀ¾ÌîÎ¼×¢¡Ê44¡Ë¤¬12Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤¿¡£À¾Ìî¤Ï¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óÉÍÅÄ²í¸ù¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ë³èÆ°°ì»þµÙ»ßÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ø¥Õ¥ì¥ó¥É¥·¥Ã¥×¡Ù¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢µã¤­¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¼«Ê¬¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤¬¹¥¤­¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªÆó¿Í¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡£ÀäÂÐ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¡£À¾Ìî¤ÈÉÍÅÄ¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î¥¹¥ê¡¼¥·