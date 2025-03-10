¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î18Ç¯´Ö¡¢¹Ä¼¼¤ÎÄÌÎã¤È¤ÏÊÌ¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¡£¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤ËÊì¤Ç¤¢¤ëµª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢À®Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ËËÂ¤¬¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¼«Î©¤Ø¤Î°Õ»Ö¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¾­Íè¤ÎÅ·¹Ä¤¬¼¨¤·¤¿·è°Õ¤ÎÆâËë¤ËÇ÷¤ë¨¡¨¡¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶ÛÄ¥¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤ëÍª¿Î¤µ¤Þ¡£Â¾¡¢À®Ç¯²ñ¸«¤ËÎ×¤Þ¤ì¤¿ºÝ¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ê¤É¤â¶ÛÄ¥¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤É¤³¤«³Ð¸ç¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¼ÁÌä¤ËÅú¤¨