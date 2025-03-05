大カプコン展の追加展示情報が公開「吉田沙保里VSリュウ」新作映像もGAME Watch

大カプコン展の追加展示情報が公開「吉田沙保里VSリュウ」新作映像も

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • カプコンは5日、「大カプコン展」の追加展示情報を公開した
  • 吉田沙保里vs.リュウー私より強い奴に会いに行くー」などの展示情報
  • 対戦格闘ゲームの進化に迫るべく、架空世界のリュウとの対戦に挑む
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