福島県の交差点で、直進車と右折車が衝突する事故があった。警察は右折車が安全確認を怠ったことが原因だとしている。死角から飛び出してきた白い車福島・郡山市の交差点で2月1日午後6時前に撮影されたのは、右直事故が発生した瞬間だ。ドライバーが交差点を直進すると、右側から来た白い車と「ドン！」と衝突。ドライバー：なぜここに車が来たのかという状況だった。もうパニックに近かった。事故後、車のナンバープレートは曲が