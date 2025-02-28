プロレスラーで文京区議会議員の西村修さんが２８日朝、都内の病院で亡くなったことが分かった。５３歳だった。関係者によると死因は「がん」だという。通夜、告別式は未定。西村さんは１９７１年９月２３日に東京・文京区で生まれた。１９９０年４月に新日本プロレス入門。９１年４月２１日、沖縄県糸満市西崎総合体育館の飯塚孝之戦でデビューした。９３年８月から米国武者修行。９５年１０月に帰国し藤波辰爾の自主興行「無