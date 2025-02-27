ロッテは28日、韓国ロッテ（都城・13時試合開始）と練習試合を行う。ロッテの先発は4年連続規定投球回到達&2年連続二桁勝利を挙げたエース・小島和哉、3月5日と6日に行われる『ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs オランダ』の侍ジャパンに選出された種市篤暉も同日に登板見込みとなっている。小島と種市は前回登板はともに2月22日の中日とのオープン戦。小島は2回・34球を投げ、2被安打、1失点。種市は2回・24球