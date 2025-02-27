2025年のプロ野球に新風を吹き込むのはどの若手か―――。今回はセ・リーグの新人王候補3人の名前を挙げていきたい。新人王の資格を持つ選手の中から、筆者の独断と偏見で本命、対抗、大穴の3人を選んだ。▼ 本命：伊原陵人（阪神）昨秋のドラフト会議で阪神が1位指名した24歳の左腕・伊原が最有力候補だ。智弁学園−大阪商業大学−NTT西日本と、関西一筋の球歴を持つが、大学時代には指名漏れも味わった。しかし、その屈