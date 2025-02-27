株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2025年2月28日（金）〜3月6日（木）の1週間限定で、各日14時から、バーガーキングでしか味わえないやみつきのサイドメニュー『アメリカン スモーキーチキン 4P』『ビッグチキンフィレパティ』『チリチーズフライ』の対象3種類から異なる2種類を組み合わせて、最大積上げ価格950円のところ、26％オフ250円引きの700円で提供するお得なキャンペーンを開催する。■1週間限定でお得なキャ