ÃÏ¸µÇÀ»ºÊª¤ä¸©³°Äó·È»Ô¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò½¸¤á¤¿³èÃÝº×¤¬23Æü¡¢ÆÁÅç¸©°¤Æî»ÔÌò½ê¤Ç³«¤«¤ì¡¢Ìó1Ëü1000¿Í¤Î¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤é¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³èÃÝº×¤Ï¡¢°¤Æî»ÔÆÃ»º¤ÎÃÝ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°Àª¤¤¤è¤¯¿­¤Ó¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ³°¤«¤é47¤ÎÃÄÂÎ¤¬½ÐÅ¹¤·ÃÏ¸µ»º¤Î¿·Á¯ÌîºÚ¤ä¿å»ºÊª¡¢²Ã¹©ÉÊ¤Î¤Û¤«°¤Æî»Ô¤È¸òÎ®¤Î¤¢¤ëÆàÎÉ¸©¸ÞÛê»Ô¤Î³Á¤ÎÍÕ¤¹¤·¤äÏÂ²Î»³¸©¸æË·»Ô¤Î¤Ä¤ê¤¬¤Íñ½Æ¬¤Ê¤É¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥Ö&#1