地球近傍小惑星「2024 YR4」が2032年12月22日に地球に衝突する可能性があるとする警報を、このほど国際小惑星警報ネットワーク（IAWN）が発した。もし本当に地球に衝突したら、いったい何が起きるのか？ その影響を解説する。