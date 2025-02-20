「美 少年」のメンバーとして活動してきた藤井直樹（24）が、2月19日放送のラジオ番組『クリエイターズ・スタジオ with ボカコレ』（JFN、ドワンゴ共同制作）に出演。ジュニア再編成を受けた現在の心境を告白し、反響を呼んでいる。STARTO ENTERTAINMENTに所属するジュニアの再編成は2月16日に公式サイトで発表された。「少年忍者」、「7 MEN 侍」「HiHi Jets」、「美 少年」という既存の4グループのメンバーがシャッフルされ、新