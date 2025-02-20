2月19日、プロ野球「東京ヤクルトスワローズ」の球団マスコット、つば九郎の担当者が亡くなったことを球団が発表。球界でもトップクラスの人気を誇るマスコットの担当者の訃報に、関係者やファンが大きな悲しみに包まれている。「つば九郎の担当者の訃報を、最速で報じたのが『CBCテレビ』です。19日の16時45分ごろ、情報番組『チャント！』の放送中、最新情報として《訃報ヤクルト “つば九郎” 担当者死去》とテロップを打ち