¡Ú¥¿¥êー¥º¡Û¤«¤é²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª ¤ÈÏÃÂê¤Î¡Ö¥³¥é¥Ü¥¹¥¤ー¥Ä¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£º£Æü¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê2¾¦ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤¹¤®¤Ã¡ª¡Ö¥È¥à¤È¥¸¥§¥êー ºù¹á¤ë¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥ì¥¢¥Áー¥º¥àー¥¹¡× º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥È¥à¤È¥¸¥§¥êー¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿±Ç¤¨¥¹¥¤ー¥Ä¡£1ÉÊÌÜ¤Ï¡¢¥Õ¥§¥íー¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¿¥êー¥º¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤Î