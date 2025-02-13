12日、静岡県焼津市の中学校の給食で個別に包装されたソフト麺1袋にチャバネゴキブリが混入していたことが分かりました。健康被害は確認されていません。焼津市教育委員会は12日の焼津市立大井川中学校の給食で一人一人に包装された状態で提供されたソフト麺1袋に「チャバネゴキブリ」が入っていたと発表しました。発見したのは中学3年生の生徒でソフト麺の袋を開け、皿に入れたときにゴキブリを発見しました。チャバネゴキブリの