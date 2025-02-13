12日に解散を発表した「KAT-TUN」の上田竜也（41）が13日に自身のインスタグラムを更新。「みんな大丈夫？」とつづりファンを気遣った。この日上田は「強風の日雨ニモマケズ風ニモマケズ」と書き出すと黒の帽子を被り街中を走る、躍動感あふれる写真を投稿。そしてハッシュタグで「だけど腹は空く」「みんな大丈夫？」「大丈夫ついでに」「誰か俺に飯奢ってくんない？」とちゃめっ気たっぷりにつづった。この投稿にフ