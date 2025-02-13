ºÒ³²È¯À¸»þ¤ËÈ÷¤¨¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÎÈ÷Ãß¤Î»ÅÊý¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤¬¡¢ÆÁÅç¸©Î©ËÉºÒ¥»¥ó¥¿ー¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÈ÷Ãß¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ê¤É¤òÃÎ¤ê¡¢ËÉºÒ°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È³«¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÉºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ë¤äÈ÷ÃßÉÊ¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÒ³²È¯À¸»þ¡¢Æþ¼ê¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ë¿©ÉÊ¤òÈ÷Ãß¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À­¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ï¡¢1½µ´ÖÊ¬¤Û¤É¤ÎÇã¤¤ÃÖ¤­¤¬Í­¸ú¤À¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ËÉºÒ¥ê¥å¥Ã¥¯¤Î½Å¤µ¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¥³&#12540