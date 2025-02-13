インテリジェントなデータ基盤を提供する企業 NetAppは、あらゆる規模の組織におけるブロック ワークロードの統合と高速化を目的としたNetApp ASA Aシリーズ システムを含む、エンタープライズ ストレージ製品ポートフォリオのアップデートを発表した。さらに、新たなサイバーレジリエンス機能も追加し、企業がデータ管理の最適化を図り、より優れた成果を上げるためのサイロフリーなデータ インフラストラクチャの構築を可能にす