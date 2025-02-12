¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤Î¿©À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¢¡Á¤ó¡×¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÅ¹°÷¤«¤é¥«¥Ë¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â2·î11Æü¡¢¥é¥¸¥ª¡Ø¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥¹¡¼ À¸³è¤ÏÍÙ¤ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡Ö1·îÈ¾¤Ð¤«¤é¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò1Æü1¥­¥í¤«¤é3¥­¥í¤¤¤¿¤À¤¯À¸³è¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤â¤Á¤í¤óÉáÃÊ¤ÏËèÆü¤­¤Á¤ó¤ÈÀáÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«2·î¤À¤±¤Ï¥¿¥¬¤¬³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈ©¤ò¹Ó¤é¤·¤Æ¤Ç¤â²Á