オリックス・バファローズ球団公式ダンス＆ボーカルユニット BsGravityが、ニューアルバム『I AM STRONG』を4月2日にリリースする。 （関連：THE RAMPAGE「蜘蛛の糸」バイラルヒット“和”と“HIPHOP”の融合で活かされる持ち味のダイナミズム） 本作は、2025シーズンより指揮をとる岸田護監督が現役引退時に語った「オリックスはこれから強くなります」という言葉から、新体制として闘うチ