今年度の「とくしま文学賞」の受賞者が決まり、11日徳島市で表彰式が行われました。とくしま文学賞は、県民に作品発表の機会を提供し、文芸活動を支援しようと県などが主催しています。児童文学や現代詩、俳句など10部門のうち、今年度は6部門6作品が最優秀賞に選ばれ、11日表彰されました。このうち児童文学部門では、奥田洋子さんが最優秀賞を受賞。随筆部門では実平待代さん、現代詩部門では高原亜紀子さん、俳句部門では田中叔