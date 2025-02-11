フジテレビ前社長の港浩一氏週刊女性PRIME

フジテレビロケ中に高齢男性が大やけど「これって逮捕案件でしょ」の声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • フジテレビ港浩一前社長を巡る報道について、週刊女性PRIMEが伝えた
  • ロケ中に高齢男性が大やけどをした事故を「隠蔽」した疑惑があるとの内容
  • 報道を受け、ネットは「これって逮捕案件でしょ」などと大荒れとなっている
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