2月4日、東京・渋谷に突如現れた“9人組ガールズグループ”に現場は騒然としたーー。1st Mini Album「AWAKE」を2月5日に発売するにあたり、「NiziU」が渋谷をジャックしていたのだ。「SIBUYA TSUTAYA」からスタートすると、「HMV BOOKS SIBUYA」そして「タワーレコード渋谷店」へと彼女たちは立て続けにイベントに出演した。現場にいたファンは興奮気味にこう語る。「TSUTAYA前には、イベントに当選しなかったファンも押し寄