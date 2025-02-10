2月は国が定める「化学物質管理」強調月間です。北島町の工場で徳島労働局などが化学物質の取り扱いが適切に行われているかパトロールを行いました。「化学物質管理強調月間」は労働災害を防ぐとともに、化学物質の管理意識を高めようと厚生労働省などが今年度、初めて実施しています。この日北島町の四国化成工業では徳島労働局や県などの職員12人が半導体の材料や消毒剤の製造工場をパトロールしました。国は現在、