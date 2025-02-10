2月9日、チャンネル登録者数172万人超えの人気兄妹YouTuberが「中町兄妹」が、1月28日に発生した埼玉・八潮で起きた道路陥没事故をめぐる発言を謝罪した。同事故では、陥没によってできた深さ15メートルほどの穴にトラックが転落し、運転手の70代の男性の安否はいまも不明。現場では9日に地下の下水道管から水が溢れ出すなど、まもなく2週間を迎えるが救助活動は難航している。そんななか、中町兄妹が2月2日に公開した動画で、メン