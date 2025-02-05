千葉市にあった歯科医院で、患者から集めた金を返金せず、トラブルになっています。治療も中断された女性患者は「健康な歯もお金も失った」と訴えます。直撃取材に院長は…【写真を見る】【独自】「健康な歯もお金も失った」千葉市の歯科医院でトラブル “講演会の協力金”と称し患者から金を借りるも返金せず破産直接取材に院長は無言記者「（治療費を）全額返すと言って、お金を借りたのは事実か？」記者の質問に無言を貫