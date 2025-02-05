楽器メーカー大手「河合楽器製作所」（本社、静岡県浜松市）が公式SNSに投稿した注意喚起が話題になっています。男性上司「セで始まってスで終わるものなーんだ？」バイト仲間女性の模範解答に「完璧な返し！」阪神・淡路大震災が発生した1月17日に投稿された内容がこちらです。「みなさまへ本日1月17日、改めて大事なお願いを皆様に...地震があった際にはピアノの下に決して潜らないようにお願いいたしますなんだか安