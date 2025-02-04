家族の毎日の食事を作るためには、思った以上に食費がかかるものですよね。特に子育て中の家庭では、バランスの良い食事を心がけるため、それなりの出費が必要です。それにもかかわらず、十分な食費を渡さないうえに節約を強要する旦那さんもいるようで……。今回は、そんな「月3万円しか食費を渡さない夫に仕返しした話」をご紹介します。節約に追いつめられた妻、ついに夫を反省させる「夫は『月3万円で食費をやりくりしろ』と言