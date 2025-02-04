¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡§Å¾¥¹¥é¡Ë¤Î·à¾ìÈÇÂè2ÃÆ¡ÖÁó³¤¤ÎÎÞÊÔ¡×¤¬¡¢2026Ç¯2·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£2025Ç¯2·î4Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê Å¾¥¹¥é¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Æ±Æü14»þ¤Ë¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤â¥ª¡¼¥×¥ó¡£¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ìÈÇÂè1ÃÆ¡Ö¹ÈÏ¡¤Îå«ÊÔ¡×¤ËÂ³¤¯¿·ºî±Ç²è¤Ç¤¢¤ë¡£È¯É½¤ÈÆ±»þ¤ËÆÃ